Benetússer, Massanassa, Paiporta i Picanya sol·liciten ajuda per a realitzar inspeccions d’habitatges amb urgència

La Vicepresidència i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge mobilitza a més de 600 tècnics per a realitzar la inspecció i avaluació de danys en edificis que es desenvolupen per professionals especialistes en estructures, instal·lacions i mesures preventives.

Per a aquesta comesa es compta amb la participació directa de l’Institut Valencià d’Edificació (IVE) i els Col·legis d’Arquitectes, Arquitectes Tècnics i d’Enginyers de Camins, Canals i Ports. Totes aquestes actuacions formen part del Pla Territorial d’Emergències de la Comunitat Valenciana.

S’ha mobilitzat un total de 6 coordinadors de grups d’inspectors que ja estan fent treballs de camp, del total de 23 tècnics especialitzats en catàstrofes que l’Institut Valencià d’Edificació (IVE) manté amb formació permanent especialitzada que intervindran en la zona.

D’altra banda, i a través de la coordinació amb els Col·legis Tècnics Professionals, ja es compta amb un total de 190 tècnics del Col·legi d’Arquitectes, 317 del Col·legi d’Arquitectes Tècnics i 44 del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports que faran costat tècnicament als coordinadors de grup.

Al seu torn, els col·legis professionals són els encarregats de canalitzar els oferiments dels seus tècnics col·legiats i classificant-los per especialitat per a conformar el major nombre d’equips tècnics i amb la major especialització.

Així mateix, s’ha coordinat amb els ajuntaments un total de 33 tècnics municipals que constitueixen el personal de coordinació responsable en els diferents municipis.

En contestació a les necessitats traslladades per aquests coordinadors municipals, cinc localitats (Massanassa, Picanya, Paiporta, Benetússer i Alcudia) han sol·licitat ajuda per a dur a terme inspeccions d’urgència. Els tècnics que estan sobre el terreny aplicant mesures preventives, valoren i elaboren els informes corresponents.

La Unitat d’Avaluació de Danys i Recuperació continua treballant de manera coordinada per a assegurar la ràpida recuperació de les àrees afectades i garantir la seguretat dels ciutadans.

Cal recordar que, davant la greu situació esdevinguda, el passat 2 de novembre es va activar la unitat amb caràcter d’urgència per a abordar la situació actual després dels recents successos que han afectat diverses localitats valencianes.