Benetússer presenta un estudi sobre les seues Festes Majors per a fer-les més sostenibles, més segures i més consensuades amb la ciutadania

Sobre la base dels resultats de la consulta ciutadana, la concejalia de Festes implementarà mesures per a fer la celebració més sostenible i compatible amb el descans del veïnat.

L’Ajuntament de Benetússer va presentar ahir els resultats d’un estudi sobre les seues Festes Majors per a fer-les més sostenibles. Més segures i més consensuades amb la ciutadania. L’estudi ha comptat amb una consulta ciutadana. Que s’ha realitzat a la recerca de l’opinió dels veïns i veïnes del municipi sobre diferents aspectes de la celebració de les Festes Majors.

El treball de consulta va arrancar fa uns mesos amb la confecció d’un equip de treball. En el qual van participar tots els sectors i grups de la festa. Des de comparses de Moros i Cristians, fins a Falles, agrupacions musicals, veïns del centre, associacions locals o clubs esportius.

El grup va anar valorant i modelant les diferents problemàtiques que genera la celebració de la festa. A partir d’aquesta informació es va realitzar el qüestionari. Algunes de les qüestions que van sorgir va ser la possibilitat de desplaçar tota o part de la festa a altres llocs del municipi. La reducció dels horaris, la possibilitat de canviar concerts a horari diürn o el nombre de barracons que participen.

Els resultats de l’enquesta reflecteixen que la Plaça de l’Ajuntament continua sent el lloc preferit pels benetusinos i benetusinas per a celebrar les seues Festes Majors.

Que el nombre de barracons instal·lats és l’adequat i que prefereix que els concerts se celebren en horari nocturn. Un dels aspectes més importants és que prop del 90% dels entrevistats veu necessària l’adopció de mesures que afavorisquen la sostenibilitat de la festa i la conciliació de la mateixa amb el descans i el benestar dels veïns de la zona centre del municipi.

En aquesta línia, la majoria dels veïns i veïnes de Benetússer està d’acord que els barracons tanquen abans de les 2.00h entre setmana i valoren positivament mesurades com que no es pose música en els barracons quan se celebren concerts o que es desconnecte la música a partir de les 12h de la nit.

L’enquesta llança també uns valors de satisfacció molt alts en els serveis municipals de neteja i vigilància i seguretat durant les Festes Majors amb una puntuació d’un 6,95 i un 6,92 sobre 10 punts respectivament.

Mesures



A partir dels resultats de la consulta ciutadana, la concejalia de Festes de l’Ajuntament de Benetússer amb l’ajuda dels diferents departaments tècnics del consistori com a Policia, Serveis Municipals o Urbanisme. Han confeccionat un nou reglament per a la participació en les Festes Majors.

Es reduirà l’horari dels barracons fins a les 1.30h de la matinada entre setmana. S’ampliarà en una hora en cap de setmana fins a les 4h. Es limitarà l’ús dels altaveus dins dels barracons, no es podrà fer ús d’ells a partir de les 12 de la nit entre setmana. A més, el nombre de barracons queda bloquejat i no es concedirà permís per a instal·lar cap caseta de festa més per a evitar la saturació de la zona.

Per a la regidora de Festes de l’Ajuntament de Benetússer Ana Martín, ha sigut molt important conéixer l’opinió dels veïns i veïnes del municipi a l’hora posar en marxa les accions que milloren les Festes Majors. “Volem unes festes que siguen conciliadores en les quals tothom se senta còmode amb elles i tots i totes puguem gaudir amb respecte a tothom. Per eixe motiu, créiem necessari conéixer l’opinió de la ciutadania per a poder alinear les nostres mesures amb l’opinió de la majoria”, explica Martín.