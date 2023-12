Benetússer rep el premi Festes Inclusives i No Sexistes 2023 per la seua campanya “No és diversió, és violació”

És la segona vegada que Benetússer rep aquest reconeixement a les accions de prevenció i conscienciació. Que des de la concejalia d’Igualtat es llancen coincidint amb les Festes Majors del municipi.

La directora general d’Igualtat i de l’Institut de la Dona Davinia Bono ha entregat aquest matí a l’alcaldessa de Benetússer Eva Sanz i a la regidora d’Igualtat Ana Martín el Premi de Festes Inclusives i No Sexistes 2023. Per contribuir amb la seua campanya “No és diversió, és violació” a promoure en el municipi la realització de festes igualitàries. Sense idees discriminatòries o de desigualtat entre homes i dones.

Aquesta és la segona ocasió que Benetússer rep aquest reconeixement a les accions de prevenció i conscienciació. Que des de la concejalia d’Igualtat es llancen coincidint amb la celebració de les Festes Majors del municipi. Benetússer ja va ser distingit en 2019.

En aquesta ocasió el jurat del premi va valorar positivament la campanya “No és diversió, és violació” . Dedicada a la sensibilització sobre la submissió química que l’ajuntament va posar en marxa en les festes de 2022.

L’objectiu de l’acció va ser el de visibilitzar, sensibilitzar i conscienciar sobre aquest problema social. Que viola els drets humans i la llibertat en espais públics.

Dirigida especialment al públic jove, es va atendre un total de 1.000 persones en el punt violetan els quals es va oferir díptics i informació sobre la submissió química. Les pautes a seguir en cas de sospita d’haver sigut drogada. com evitar-ho, informació sobre símptomes que es poden presentar, recomanacions de com evitar-ho i informació dels recursos disponibles.

A més, també es va elaborar un joc dirigit a la ciutadania des del punt violeta, per a sensibilitzar sobre què és la violència de gènere. Els diferents tipus de violència, l’assetjament físic o verbal. El control, la gelosia, les agressions sexistes, així com actuar en cas d’agressió o ser testimoni d’ella, usant per a la seua dinamització una ruleta i unes cartilles.

Benetússer ha sigut reconegut amb aquest premi que té una dotació econòmica de 10.000 euros en la categoria de municipis de menys de 20.000 habitants.