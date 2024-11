Benetússer reprén el Espai Ludic per als xiquets i xiquetes del municipi

La iniciativa de l’Ajuntament està dirigida als escolars del municipi de 3 a 11 anys que encara no poden assistir a classe.

Dimarts passat es va iniciar a Benetússer el Espai Ludic, una iniciativa de l’Ajuntament de Benetússer dirigida als escolars del municipi d’entre 3 i 11 anys que per les conseqüències de la DANA no estan podent assistir a classe.

El consistori ha habilitat la biblioteca, el Centre Municipal de Convivència i l’Escola d’Adults per a oferir tallers i activitats educatives amb els xiquets i xiquetes. Després de l’arrancada de les activitats dimarts passat, hui dimecres va quedar suspesa l’activitat per l’alerta meteorològica. D’està forma, demà dijous està previst que es reprenga el programa.

El Espai Ludic és una proposta de l’Ajuntament de Benetússer que ofereix una proposta d’oci educatiu als xiquets i xiquetes del municipi que no poden assistir als seus centres educatius per les conseqüències de la DANA.

És també un mecanisme per a facilitar la conciliació dels pares i mares que ja s’han incorporat als seus llocs de treball. El Espai Ludic ha sigut possible gràcies a la col·laboració de la Universitat Politècnica de València que ha proporcionat personal educatiu voluntari.

Mentrestant, l’Ajuntament de Benetússer s’ha marcat com a prioritat en la reconstrucció del municipi habilitar els centres escolars al més prompte possible perquè l’alumnat dels quatre centres d’educació Infantil i Primària i els dos de Secundària puguen iniciar les classes.

Ahir, els equips directius dels centres es van reunir amb representants de la conselleria d’Educació, la regidora d’Educació Ana Martín i l’alcaldessa Eva Sanz. En la reunió es van valorar els desperfectes ocasionats per la DANA i les necessitats per a poder reprendre l’activitat docent.

“Estem treballant per a poder habilitar els col·legis al més prompte possible. Hem acordat amb la conselleria poder reprendre les classes el pròxim 25 de novembre. Fins a eixe moment cal treballar en el clos dels col·legis, la reparació dels sistemes elèctrics, de lampisteria dels centres i realitzar proves d’estabilitat perquè el retorn a les aules siga amb totes les garanties.

I tot això sense cap ajuda de la Generalitat Valenciana que és la que té la competència”, postil·la l’alcaldessa de Benetússer Eva Sanz.

A més dels treballs de reconstrucció dels col·legis afectats per la DANA el passat 29 d’octubre, l’Ajuntament de Benetússer treballa en el canvi d’ubicació del centre de coordinació de voluntaris que es va situar en el Col·legi Blasco Ibáñez, una de les poques instal·lacions que no va quedar afectada per l’aigua i el llot. El centre serveix també com a punt de coordinació de voluntariat i bombers.