Benetússer ha celebrat el Divendres Sant amb les tradicionals representacions d’escenes de la Passió de Crist, el tret més identificatiu de la Setmana Santa benetussina.

La jornada ha començat amb un viacrucis i posterior representació del judici de Jesús davant de Pilatos, a la Plaça Major de la localitat, seguida del Camí de l’Amargura fins a la Muntanya del Calvari

Totes les representacions de les Estampes Sacres corren a càrrec de l’Associació Cultural La Passió, que enguany compleix 75 anys i, amb ella, la Setmana Santa de Benetússer. L’alacaldessa de la localitat, Eva Sanz, expressava la seua tranquil·litat perquè la implicació de la joventut benetussina en la festa assegura el futur de la tradició.

La celebració del Divendres Sant continua amb la representació del Descendiment i la Processó del Sant Soterrar, moment en què per fi l’actor que representa Jesús pot descansar.

Tiffany Adame, presidenta de l’Associació Cultural La Passió, explicava que les representacions es preparen durant mig any, perquè quan arribe la Setmana Santa estiga tot a punt.

Un èxit més per a l’Associació Cultural La Passió i per a totes les persones que fan possible la Setmana Santa de Benetússer, així com totes aquelles que s’acosten cada any des de totes les parts del territori per gaudir d’esta festa declarada d’Interés Turístic Provincial.