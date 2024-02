Les regidores d’Urbanisme i Benestar Social Livia Guillem i Melani Navarro. Es reuneixen amb el director general i la subdirectora d’Intervenció Social de l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl.

S’han reunits per a sol·licitar mesures per a pal·liar la falta d’habitatge social en el municipi.

Les regidores de Benestar Social i Urbanisme del Ajuntament de Benetússer Melani Navarro i Livia Guillem. S’han reunit amb el director general i la subdirectora d’Intervenció Social de l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl Ernesto Fernández i Teresa Simón. Per a sol·licitar mesures per a pal·liar la falta d’habitatge social en el municipi.

En la reunió, Fernández i Simón van confirmar a les regidores que hi ha un nombre important de famílies demandants d’habitatge en el municipi de Benetússer. De les quals tenen registrats casos com a urgents un total de tres.

Les regidores van aprofitar la trobada per a traslladar diferents propostes a la Generalitat que solucionarien la falta d’habitatge social. Que anirien des de la compra d’habitatge en l’acabe municipal per part de la pròpia Conselleria fins a la utilització d’habitatge en la pròxima urbanització Sociopolis o la subvenció als ajuntaments per a l’adquisició d’habitatges.

Plans de la Conselleria en aquest terreny que passen per la construcció d’habitatge social en terrenys municipals cedits pels propis ajuntaments.

Tant el director general com la subdirectora d’Intervenció Social de l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl. Van traslladar a les regidores els plans de la Conselleria en aquest terreny que passen per la construcció d’habitatge social en terrenys municipals cedits pels propis ajuntaments. El que suposa un problema per a Benetússer davant la falta d’espai en el seu terme municipal.

Per a la regidora Livia Guillem que la principal línia d’actuació de la Conselleria siga la de construir en sòl municipal “perjudica a Benetússer. Ja que l’ajuntament no disposa espai per a poder cedir a la Conselleria”. En qualsevol cas, afig que des del consistori “es continuarà treballant per a disposar d’habitatge social que satisfaça les necessitats immediates del municipi”.

Per part seua, Melani Navarro ha volgut agrair l’atenció per part de la Conselleria. Ha assenyalat la intenció de l’ajuntament de “explorar conjuntament amb la Conselleria altres opcions també comentades en la reunió per a solucionar les necessitats més urgents”. “Ens trobem a Benetússer amb una realitat de famílies amb característiques de vulnerabilitat molt diferents que no poden accedir a un habitatge, alguns casos són molt urgents i hem de donar-los una solució”, ha explicat Navarro.