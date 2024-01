L’alcaldessa de Benetússer Eva Sanz juntament amb la regidora d’Urbanisme Livia Guillem s’han reunit amb María de la Mar Martínez per a traslladar-li el malestar dels usuaris i usuàries.

L’alcaldessa de Benetússer Eva Sanz i la regidora d’Urbanisme Livia Guillem s’han reunit amb la directora de l’Autoritat del Transport Metropolità de València María de la Mar Martínez per a traslladar-li les mancances tant en freqüència de pas com en accessibilitat en el servei de Metrobús al seu pas per la localitat.

Durant la reunió, tant Sanz com Guillem van presentar a la directora de la ATMV les reivindicacions específiques de la ciutadania de Benetússer que són usuaris i usuàries de les línies de Metrobús. En concret, es van traslladar les queixes rebudes per l’ajuntament per la falta de freqüències i les dificultats de les persones amb mobilitat reduïda de poder utilitzar el servei per les contínues avaries en els autobusos que impedeixen utilitzar els dispositius com a rampes d’accés per a cadires de rodes.

Per part seua, Martínez ha comunicat a l’alcaldessa i a la regidora que la nova licitació per al nou contracte de les línies que transcorren per Benetússer està a punt de finalitzar i que en poques setmanes el contracte estarà adjudicat. La directora de la ATMV ha afegit que en aquesta nova licitació s’ha contemplat un augment de freqüències, així com més informació als usuaris i usuàries del servei i nous vehicles amb millores quant a l’accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda. A més, la nova flota de vehicles serà elèctrica amb el consegüent benefici ecològic. Finalment, Martínez va traslladar la intenció del seu departament que el nou servei comence a funcionar en un termini no superior a sis mesos.

Sanz i Guillem van agrair l’atenció de la directora de la ATMV i es van emplaçar a una nova trobada en aquest cas sobre el terreny, a Benetússer, per a continuar analitzant totes les possibles millores del servei al seu pas per la localitat.