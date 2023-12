L’Ajuntament de Benifaió ampliarà a partir del mes de gener el servei de recollida de voluminosos a domicili passant de recollida quinzenal a setmanal.

L’alcaldessa Marta Ortiz ha assenyala que amb aquesta ampliació del servei de recollida de voluminosos “continuem avançant per a dotar al nostre poble d’uns majors estàndards de neteja; per això ampliem la recollida d’objectes voluminosos porta a porta de quinzenal a setmanal”.

Així, com matisa l’edil de medi ambient Andrés Blázquez: “cada dimecres de la setmana, després del previ avís a l’Ajuntament de Benifaió, al telèfon: 96 178 10 19 es recolliran els objectes amb un límit de 3 per domicili i deixant-se a la porta de la casa o edifici abans de les 7:00 h del dia de recollida com ja era habitual”.