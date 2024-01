Benifaió inicia el 2024 amb la posada en marxa d’una nova edició del Taller d’Ocupació LABORA.

L’alumnat del Taller de “Benifaió Se Activa +” ha començat ja la seua formació a les aules de l’ADL de Benifaió.

Un grup de 10 persones componen el taller i, al llarg d’un any, participaran en els programes mixtos d’Ocupació i Formació de LABORA. Cofinançat per l’Ajuntament de Benifaió i la Generalitat Valenciana.

Aquest taller “va dirigit a persones desocupades de llarga duració, les quals, tindran l’oportunitat d’obtindre un Certificat de Professionalitat oficial, al mateix temps que, rebran una remuneració salarial”, destaca el regidor d’Ocupació i Formació, Iván Egea.

El certificat que cursaran pertany a l’Àrea d’Administració i Gestió, amb pràctiques a través de diferents serveis municipals.

L’alcaldessa de Benifaió ha visitat hui el taller, al costat del regidor de l’àrea, per a donar la benvinguda a tot l’alumnat i, al mateix temps, destacar que aquest tipus de taller “compleixen amb l’objectiu del nostre grup de govern, que no és un altre, que oferir formació al nostre veïnatge, i alhora oferir una remuneració i una professionalitat tan útil com necessària, de cara al competitiu mercat laboral”.