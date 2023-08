Benifaió Celebra Amb Gran Èxit la Processó￼ del Foc Reconeguda com a Patrimoni Immaterial

La Processó de la Divina Aurora Consolida la seua Fama com a Atractiu Turístic

Un Acte que Uneix Tradició i Festivitat, Valorat Tant per Veïns com Visitants

El passat 20 d’agost, Benifaió es va omplir d’emoció i festa amb la celebració de la seua emblemàtica Processó del Foc presidida per la imatge de la Divina Aurora. Aquesta processó, amb arrels profundes en la cultura local, va aplegar una multitud, superant el nombre de participants dels anys anteriors.

Amb una gran expectació, la Processó del Fuego va sortir als carrers amb una distinció especial, ja que era la segona vegada que es realitzava com a Festa de Interés Turístic Local de la Comunitat Valenciana, títol atorgat per la Direcció General de Turisme l’abril de 2022. Però no només això, aquesta edició també celebrava un nou reconeixement: el de Bien de Relevancia Inmaterial concedit el setembre passat per la Generalitat Valenciana.

Uns dels protagonistes d’aquesta nit van ser els joves clavarios, clavariesas, la reina de les festes i les seues dames d’honor. Tots ells, junt amb molts veïns i membres de les peñes El Xiflec i El Coet, es van llançar al carrer amb la seua indumentària festiva. El moment culminant va arribar quan es van disparar centenars de coets, que amb el seu llum i soroll, van guiar la imatge de la Divina Aurora a través del foc i la pólvora.

Amb aquests reconeixements i la passió amb la qual se celebra, la Processó del Fuego de Benifaió no només reivindica la seua importància dins la cultura local, sinó que també es posiciona com un referent dins del patrimoni festiu de la Comunitat Valenciana, atraient cada vegada a més visitants i curiosos. Es preveu que en les futures edicions, la festa continui creixent i es consolidi com un esdeveniment ineludible en el calendari festiu valencià.