La Policia Local de Benifaió ha celebrat en la jornada de hui divendres 10 de novembre el Dia de la Policia Local

La celebració ha servit per a reconéixer la trajectòria professional i les actuacions meritòries, així com la labor exemplar al servei de la ciutadania de policies locals de Benifaió. Així com d’agents de la Guàrdia Civil i Policies Locals d’Almussafes per la col·laboració en serveis especials.

El cap de la Policia Local José María Villanueva i l’alcaldessa de Benifaió Marta Ortiz han entregat les condecoracions i els diplomes acreditatius als agents distingits. Així, s’han entregat diversos reconeixements pels anys de servei. Així com distincions per mèrit policial per actuacions de caràcter singular que impliquen risc i felicitacions públiques per labors destacades. En aquest sentit, davant la col·laboració amb les forces de seguretat, també ha rebut un reconeixement pels vint-i-cinc anys l’Agrupació Protecció Civil de Benifaió.

Reconeixement a dos veïns del municipi

En aquest acte també han rebut un reconeixement dos veïns del municipi. Per la col·laboració amb les forces de seguretat durant la detenció d’un lladre després d’un robatori en estació de servei. Un acte que ha servit per a fer lliurament també d’un reconeixement per la seua contribució i treball cap a una efectiva lluita contra la violència sobre la dona a la cap de la Unitat contra la Violència de Gènere de la Delegació de la Comunitat Valenciana Dª María Ángeles Merino Alonso.

El cap de la Policia Local de Benifaió, a qui se li ha concedit la Creu a la Constància pels més de trenta-cinc anys en el Cos de la Policia Local. S’ha dirigit a la seua plantilla d’agents “als quals agraïsc l’esforç conjunt. Ja que s’han aconseguit molts dels objectius plantejats en el control i la vigilància en la seguretat ciutadana”.

L’alcaldessa Marta Ortiz ha tancat l’acte felicitant a tots els condecorats “per la gran labor i implicació que dueu a terme en benefici d’una major seguretat dels nostres veïns i veïnes, la unió i la constància són claus per a aconseguir cada assoliment”.