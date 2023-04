Benifaió celebra el Dia del llibre amb diverses activitats per a acostar la lectura als veïns

“Dia del llibre cada dia a la Biblioteca de Benifaió”. Sota aquest lema l’ajuntament de Benifaió ha posat en marxa el foment de la lectura en commemoració del dia del llibre.

Des de la Biblioteca Municipal de Benifaió s’han preparat així diverses activitats entre elles. Ja disponibles com l’exposició sobre còmics o les novetats literàries tant per al públic adult com per al públic juvenil i infantil.

També s’han programat visites didàctiques de diferents centres educatius. Així com la sessió mensual del club de lectura prevista per al dijous 26 d’abril amb les converses literàries sobre el Llibre “La bona sort” de Rosa Montero.

D’altra banda, dins de les trobades del grup de conversa en anglés a les quals acudeixen unes 10 persones setmanalment. També es conversarà sobre lectures i el procés de creació dels llibres.

Per a tancar la celebració, el pròxim dia 9 de maig hi haurà una sessió de contacontes per a xiquets i xiquetes de 4 a 9 anys molt especial: “Papirocuentos”, on se’ns explicaran les aventures de Isop amb la tècnica manual de la papiroflexia.