Benifaió i el poble italià de Valmontone compleixen 35 anys d’unió, més de tres dècades que han donat molt de si.

Després de celebrar els 10, 20, 25 i 30 anys d’agermanament, tots dos municipis ja van celebrar el mes d’agost passat en terres italianes aquesta efemèride amb festa fallera inclosa. Ara, la segona part d’aquesta celebració té lloc a Benifaió. En plenes festes falleres, tal qual es va dur a terme fa 35 anys en les ja llunyanes festes falleres de l’any 1988.

L’alcaldessa Marta Ortiz i la regidora de festes i tradicions Mer Añó, al costat de membres de la Corporació Municipal. Han rebut aquest matí als més de 70 veïns amb autoritats polítiques incloses de l’Ajuntament de Benifaió. Que han arribat a Benifaió i que participaren en la programació del 35 aniversari.

A més, l’àmplia comitiva italiana viurà de prop la festa fallera.

Dijous 16 de març signatura de la renovació de l’agermanament

A més de poder comptar amb una àmplia programació cultural, festiva i gastronòmica. Els actes de celebració del 35 aniversari de l’agermanament entre totes dues ciutats. Tindrà el seu punt oficial el dijous 16 de març a les 19:30h en la sala d’actes del Consell Agrari Municipal.

Les màximes autoritats polítiques de Benifaió i Valmontone rubricaran amb la seua signatura la continuïtat de l’agermanament. Entre tots dos pobles deixant constància de l’interés mutu de continuar treballant en una mateixa línia. Un esdeveniment que escenificarà el que han dut a terme anteriors alcaldes de totes dues ciutats al llarg d’aquests 35 anys.

Un acte on “tornarem a afermar aquesta unió històrica, familiar i cultural” ha destacat l’alcaldessa Marta Ortiz qui matisa que “tenim tot a punt per a celebrar en plenes falles aquesta data tan important per als nostres veïns i els veïns de Valmontone que ja estan a Benifaió”.