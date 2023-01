Tot està ja preparat a Benifaió per a celebrar una de les seues festes més tradicionals, ‘Sant Antoni’.

Del 20 al 22 de gener els veïns podran participar en la programació organitzada per les festeres de Sant Antoni 2023 en col·laboració amb l’Ajuntament de Benifaió i un gran nombre comerços i empreses locals.

El programa tindrà el seu punt d’eixida en la Plaça Sant Antoni el divendres dia 20 a partir de les 17:00h. Amb la tradicional “xocolatà” i tallers infantils. A les 18:30h tindrà lloc la “cremà” de la foguera.

El dissabte 21 de gener, des de les 16:00h i fins a les 20:00h. Es durà a terme la recepció de pans en el Centre d’Estudis Musicals –CEM- (carrer Adelina Domingo).

El diumenge 22 de gener durant tot el matí la festa en honor a Sant Antoni serà completa. Cap a les 10:15h està prevista la benedicció dels pans i les típiques calderes. Com a acte previ a la solemne missa en honor del sant a les 11:00h a l’església parroquial. Després de l’acte religiós es donarà inici a la participativa benedicció d’animals en la Plaça de ‘Sant Antoni’ on els veïns podran portar a la seua mascota per a ser beneïda i a continuació es realitzarà la benedicció de les cavalleries al carrer Sant Bàrbar. En aquesta jornada festiva en honor al patró dels animals participarà el grup “Benifaió en dansa”.