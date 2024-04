Benifaió celebrarà un any més la “Processó dels Combregars”

L’acte serveix per a portar el cos de Crist als veïns impedits per motius de salut

En la jornada de de demà diumenge 7 d’abril els carrers de Benifaió acolliran de nou a partir de les 10:00h una de les processons més antigues del municipi. La coneguda com “Processó dels Combregars” o Combregar d’impedits.

Sota el pal·li eixirà un any més en processó la sagrada forma de Jesús acompanyada pel capellà rector, corporació municipal i un gran nombre de veïns per a acudir fins al domicili d’aquelles persones que per motius de salut no poden traslladar-se a rebre el cos de Crist en les eucaristies.

Una processó tradicional que tots els anys, després de la pasqua, se celebra a Benifaió per a acostar la comunió als impedits del municipi.