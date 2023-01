Benifaió clausura el Taller de formació “Dones en futur”

L’ajuntament de Benifaió ha clausurat hui el curs de formació “Dones en futur” de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

L’alcaldessa Marta Ortiz, acompanyada per la regidor d’Igualtat Verónica Campos i l’edil de Benestar social Bibiana Piles. Han fet lliurament dels certificats acreditatius a les dones. Que des d’el mes de novembre passat fins hui han assistit a aquest curs de formació, “Dones en futur”

Un curs on les dones participants han aprés amb una metodologia adaptada les diverses eines de noves tecnologies. Per a accedir a les ofertes del món laboral i aprofitar aquest aprenentatge per a la cerca de llocs de treball, així com conéixer la necessitat de confeccionar de manera efectiva els seus respectius currículums.