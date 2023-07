Benifaió compta amb una nova centenària

Lola Martínez Ferrús compleix un segle de vida

Benifaió compta amb una nova veïna centenària. Lola Martínez Ferrús celebra hui 6 de juliol el seu segle de vida.

Lola va nàixer a Setaigües un 6 de juliol de 1923. Per motius laborals del seu pare es va establir a Benifaió l’any 1931 amb vuit anys. Hui mateix ha pogut celebrar amb la seua família els cent anys de vida.

L’alcaldessa Marta Ortiz i la regidora de Gent Gran María José Piles han visitat a Lola en el seu domicili per a fer-li lliurament en nom de tot el poble d’un ram de flors i un pergamí com a record d’aquesta celebració.



Lola té una salut envejable i una lucidesa perfecta que recorda amb detall totes les dècades viscudes. Anècdotes i tota la gent que d’una forma o una altra han passat per la seua vida. El consell que Lola trasllada en aquest dia de la seua celebració per com a nova centenària és que “mai m’he enfadat amb ningú i l’actitud sempre ha de ser positiva passe el que passe”.



Lola té entre els seus familiars més pròxims una filla, el seu net i el seu gendre. A més d’una neboda que hui també ha sigut present en la celebració.



Benifaió compta així en l’actualitat amb dues centenàries, Lola Martínez Ferrús des de hui i María Grau Bono que va celebrar el mes de març passat el seu segle de vida.