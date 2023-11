L’Ajuntament de Benifaió ha instal·lat diverses càmeres de vigilància en diversos vials d’accés al municipi per a dotar aquests punts d’una major seguretat.

En concret, les zones on estàs càmera de vigilància les 24 hores del dia són en el pas inferior estació de tren. Circumval·lació de la Rotonda del Barranc del Tramusser. Pont entrada i eixida a Benifaió per l’avinguda reis catòlics i zona poliesportiu municipal.

El cap de la Policia Local de Benifaió José María Villanueva ha assenyalat la importància de la instal·lació d’aquesta mena de vigilància viària . “Ja que, com ocorre en altres municipis on s’han instal·lat, aquestes cambres estan monitorades directament amb la reguarda de la policia local. Exerceixen un servei de control del trànsit per a actuar en cas de possibles robatoris o fugides de vehicles. Tot en coordinació amb la Guàrdia Civil o altres dependències policials que ens sol·liciten un control de vigilància”.

L’alcaldessa Marta Ortiz ha matisat que aquesta inversió “té una finalitat important per a dotar de major seguretat el control de la circulació viària necessària. Per al departament de la policia local i la Guàrdia Civil en els seus treballs diaris”.

Segona fase de control en polígon Jaume I

Si bé ja s’han instal·lat les càmeres de vigilància de trànsit en el nucli urbà de Benifaió. La següent fase que està en projecte serà instal·lar càmeres “en el polígon Jaume I de la localitat per a controlar les matrícules dels nombrosos vehicles que circulen per aquest ampli espai empresarial i controlar així possibles furts o desperfectes” assenyala l’alcaldessa Marta Ortiz.