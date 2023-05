El diumenge 14 de maig Benifaió celebrarà a més la festa en honor a Verge dels Desemparats

Dissabte que ve 13 de maig la Plaça Major de Benifaió serà el punt de trobada. De veïns del municipi i de localitats pròximes per a formar part de la peregrinació a la Basílica que tots els anys, i ja van catorze, organitzen des de Benifaió.

La concentració serà a les 20:30h de la vesprada del dissabte. En la Plaça Major per a iniciar a les 21.00 h el recorregut de més de 24 quilòmetres a peu. Que separen Benifaió de la capital del Túria en direcció a la Basílica de la Verge dels Desemparats. L’eixida serà beneïda un any més pel capellà rector de Benifaió D. Félix Duart. Durant el recorregut es faran dues parades, la primera en la localitat de Silla i a Catarroja com a segon descans.

Durant la peregrinació vehicles de Protecció Civil equipats amb material de primers auxilis per si hi haguera algun incident acompanyaren la marxa.

Les persones interessades a participar en la peregrinació poden ja formalitzar la seua inscripció fins al divendres 12 de maig en la Farmàcia de José March (avinguda Germanies, 37).

Diumenge 14 Festivitat de la Mare de Déu en l’ermita

L’endemà de la peregrinació, el diumenge 14 de maig, Benifaió tornarà a celebrar una de les festes religioses més arrelades en la població. La festa dedicada a la Mare de Déu dels Desemparats organitzada pels seus clavaris i clavariesses 2023.

A les 8.15 h del diumenge es durà a terme el tradicional rosari de l’aurora des de l’església parroquial fins a l’ermita. On tindrà lloc cap a les 9:00h la missa en honor a la Mare de Déu dels Desemparats. Després de l’acte religiós es realitzarà el tradicional trasllat de la imatge de la ‘Geperudeta’ fins a l’Església Parroquial Sant Pere Apòstol de Benifaió (Plaça Major). Durant aquest acte, i amb motiu del centenari de la coronació de la “Geperudeta” la Rondalla de Benifaió oferirà a la Verge una serenata.

Ja a la vesprada, a partir de les 20:30h se celebrarà la processó. Amb la participació del Grup “Benifaió en dansa”, de la imatge de la Mare de Déu des de l’església parroquial fins a l’ermita on romandrà allí la imatge fins a la festa del pròxim any.