Benifaió finalitza les obres de la nova xarxa de clavegueram i aigua potable al carrer Sant Antoni

Un projecte clau dins del pla de millores urbanístiques del municipi



L’Ajuntament de Benifaió ha conclòs la renovació integral del carrer Sant Antoni, una actuació inclosa en el pla de millores de carrers i vials del municipi.

Segons ha destacat l’alcaldessa, Marta Ortiz, “davant els problemes detectats, com la elevada sedimentació, fisures i trencaments importants i els blandons provocats per les filtracions d’aigües residuals, es va posar en marxa una obra de gran envergadura que ha suposat una millora significativa per a aquesta zona”.

Millores integrals i nova infraestructura

L’actuació ha inclòs:

Renovació i ampliació de les voreres , garantint més espai i seguretat per als vianants.

Substitució del col·lector unitari i renovació de la xarxa de clavegueram i aigua potable , solucionant les filtracions que afectaven el terreny.

i renovació de la xarxa de , solucionant les filtracions que afectaven el terreny. Finalització amb un nou asfaltat de la via i pintura viària.

El projecte ha suposat una inversió total de 234.740,00€, una mostra del compromís del consistori per millorar la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes.

