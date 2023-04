Benifaió fomenta la lectura a través del certamen “De viva veu”

El consistori participarà amb alumnes finalistes i suplents en la final del certamen d’animació lectora. Que tindrà lloc el 3 de juny a la Vall d’Uixó

Dissabte passat 1 d’abril es va celebrar en el Centre Cultural Enric Valor de Benifaió el certamen local de lectura en veu alta “De viva veu”. Una cita que com assenyala la regidora d’Infància, Joventut i Biblioteca Sarai Gonzalvo. Té com a objectiu “que els participants adquirisquen habilitats comunicatives en veu alta en un acte social com aquest certamen. I també que al costat dels oïdors aprenguem junts a gaudir i a escoltar la lectura”.

“De viva veu” és un projecte cultural, educatiu i d’animació lectora. Basat així en accions al voltant del fet de llegir en veu alta organitzat per la Fundació FULL pel Llibre i la Lectura amb la col·laboració d’ajuntaments, institucions i entitats. Les quals participen en l’organització de les diferents accions en les poblacions del seu àmbit geogràfic.

L’Ajuntament de Benifaió participa així en aquesta iniciativa que tindrà la seua final el pròxim 3 de juny a la Vall d’Uixó. Una cita on Benifaió estarà representada pels següents alumnes. I també alumnes que van quedar finalistes i suplents en el certamen del municipi segons les categories d’edat.

-Teuladins: Allison Victoria Cruz

-Teuladins suplent: Lola Arcís

-Blavets: Aitana Rovira

-Blavets suplent: Rosario Reynaudo

-Passerells: Lluïa Selma

-Passerells suplent: Karlha Peña

-Oronetes: Clàudia Vila, Saül Pérez i Izan Olmo

-Oronetes suplents: Martina Duart, Ainna Ballester i Esther Beltrán

A l’acte celebrat a Benifaió van assistir l’alumnat dels centres “Cristo Rey”, CEIP Santa Bàrbara i de l’IES Enric Soler i Godes. Acompanyats pels seus professors i professores i l’edil Sarai Gonzalvo.

Tot l’alumnat participant va rebre un diploma i un detall per a recordar la seua participació en aquest certamen.