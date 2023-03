El consistori inaugura una exposició fotogràfica sobre el paper de la dona en la Cooperativa i els assoliments aconseguits en matèria de drets laborals

L’alcaldessa de Benifaió Marta Ortiz, acompanyada per membres de la Corporació Municipal i al costat de treballadores i extreballadores de la Cooperativa Hortofructícola de Benifaió. Va inaugurar ahir dilluns l’exposició “Dona i Cooperativa” inclosa dins de la programació de les Jornades per la Igualtat. Que amb motiu del 8M s’està duent a terme en el municipi i que es podrà visitar en el Centre Cultural Enric Valor fins al pròxim 16 de març.

Durant la inauguració de l’exposició es va projectar un vídeo on es recollien els testimoniatges de les dones que en el seu moment van lluitar per aconseguir els actuals drets laborals. Així com el treball dut a terme a través dels sindicats amb les dones ja en actiu en aquestes associacions (enllace vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=7xalzqa7ohk

Exposició “Dona i Cooperativa

El vídeo mostra així el paper de les dones en la lluita constant dels drets com a treballadores. Un paper que, com s’informa en el vídeo, ha sigut marcat per l’opressió de gènere, la discriminació i la desigualtat de salaris. El document mostra a més com a través dels anys, les dones han lluitat per a tindre els mateixos drets que els homes en el lloc de treball. Això inclou la igualtat de salaris, l’accés en les mateixes oportunitats laborals i la protecció contra la discriminació de gènere. En aquest reportatge s’analitza la lluita de les dones pel reconeixement dels seus drets com a treballadores de la cooperativa de Benifaió.

Com va assenyalar l’alcaldessa Marta Ortiz durant la inauguració de l’exposició “gràcies a la lluita que va emprendre Catalina Fogués moltes de les dones treballadores de la cooperativa es van unir en sindicats. Per a poder reclamar els seus drets laborals”

Un recorregut gràfic des dels anys 50 fins a l’actualitat. On es mostren moments de gran duresa laboral per a la dona, visualitzant el desenvolupament laboral. Amb aquesta mostra “s’ofereix un necessari reconeixement per part de l’ajuntament cap a aquesta important lluita sindical de les dones de la Cooperativa. Fent valdre tot l’esforç que van realitzar i que ha valgut per a totes les generacions futures” assenyala Ortiz.