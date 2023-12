Benifaió millora més de 7.000m2 de vials en els polígons industrials

L’Ajuntament de Benifaió ha posat en marxa les obres de reasfaltat i millora de diversos vials dels Polígons industrials Jaume I i Alginet.

El consistori invertirà 188.443,48 euros

En total el consistori invertirà 188.443,48 euros a millorar en el Polígon Industrial Jaume I. El carrer ‘Pere el Gran’, tram comprés entre el Carrer ‘Real de Montroi’ i ‘Jaume I’ amb una superfície aproximada de 4.300m2. En el Polígon Industrial Alginet, carrer la Belenguera, tram comprés entre els carrers de la Belenguera i del Almaguer, amb una superfície de 3.200m2.

Un projecte d’inversió que implica una gran millora en els trams on s’ha actuat i que, a més, donen accés a zones en plena activitat econòmica i industrial de tots dos polígons i que requerien d’actuació.

En total “prop de 7.500m2 d’asfaltat en aquests punts de gran afluència de vehicles dins de l’entramat industrial. Que suposa una gran millora per a l‘accés a les indústries locals. Així com per a les empreses implantades en la zona” assenyala l’alcaldessa Marta Ortiz.

El projecte destaca l’actuació de treballs de repavimentació, pintura de la superfície de la calçada i asfaltat dels trams contemplats en aquestes obres de millora.

L’alcaldessa matisa que amb aquesta actuació “conclourem el 2023 amb una important millora de vials en els polígons industrials i que al costat del projecte de millora en vials urbans que està finalitzant. Ens llancem al 2024 amb importants objectius compliments”.