Any rere any, l’Ajuntament de Benifaió organitza una programació especial d’activitats d’oci, enguany anomenada ‘Univers Jove’. Per als menuts i joves de la localitat a les vacances escolars de Nadal.

Ja en la recta final d’estes festes nadalenques, encara es podrà gaudir d’un gran ventall d’activitats. Les quals finalitzaran amb la vesprada-nit màgica en la Cavalcada de Reis Mags.

Este any, com a novetat molt especial, es s’ha posat en marxa una fira d’oci juvenil anomenada ‘Univers Jove’. Amb una variada i àmplia programació d’actes, totalment gratuïta i que té, com a principal objectiu, segons l’alcaldessa de la localitat, “que els xiquets s’ho passen bé”.

Així, tal i com ha explicat la pròpia alcaldessa, la intenció del Consistori és consolidar este ‘Univers Jove’ en la programació nadalenca de Benifaió.

Zona de tallers, vídeo consoles, castells inflables, jocs, personatges televisius. Tot pensat per als xiquets i no tan xiquets.

Fins i tot, una zona molt especial pensada per a que el més menuts de Benifaió facen entrega a l’emissari Reial de les seues cartes per al Reis Mags d’Orient.

En definitiva, un lloc on els xiquets i xiquets de Benifaió han pogut disfrutar d’una vesprada divertida i que ha tingut una gran acollida.