Benifaió ja compta amb el nou servei de Mediació Comunitària i Administració.

Es tracta d’un programa desenvolupat per la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, a través de l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVha). Que ha adjudicat el servei a una empresa.

L’alcaldessa Marta Ortiz i la regidor de Serveis Socials Bibiana Piles han visitat hui la nova oficina. Situada en el grup d’habitatges públics en els quals existeixen factors de risc amb famílies vulnerables.

Un equip de professionals en administració de finques i treball social “formen part d’aquest servei. Que durà a terme un acompanyament ampli en les comunitats veïnals en el procés d’autoorganització, gestió de conflictes i sostenibilitat social i econòmica. Després d’una anàlisi de situació de cada grup” assenyala l’edil de l’àrea Bibiana Piles.

Entre les seues funcions estarà la creació d’un fòrum transversal col·laboratiu en cada grup veïnal en el qual es consensue un model d’intervenció comunitària. Comptant amb la participació veïnal i recursos socials.

És una proposta interessant que té el suport del consistori i del departament de serveis socials

Aquest equip de professionals “valoraren la situació social de les famílies, administraren i gestionaren la comptabilitat de les comunitats. Controlaren els accessos a les zones comunitàries a més de comprovar el manteniment dels elements comuns. Per a evitar el desordre o mal ús” destaca l’alcaldessa Marta Ortiz.

Es tracta, com ha matisat Ortiz, de “una proposta interessant que té el suport del consistori i del departament de serveis socials. Per a un perfecte manteniment d’aquesta zona del municipi. Així com la posada en marxa de mecanisme que perseguisquen una bona convivència social en l’ús de les instal·lacions”.

Així, els treballadors d’aquest servei “desenvoluparen una estratègia que millore la qualitat de vida dels residents en aquest grup d’habitatge públic valencià del municipi” subratlla l’alcaldessa de Benifaió.

L’oficina, a més de les gestions descrites, atén de manera presencial als usuaris d’aquests habitatges. Per a atendre les incidències socials i jurídiques els dimarts i dijous de 9:00h a 14:00h i de 15:00h a 18:00h.