L’Ajuntament de Benifaió, a través de la regidoria de “Gent Gran” ha dut a terme aquesta setmana un Taller formatiu d’autocura per a persones majors. La sessió s’ha oferit oberta a totes les persones majors del municipi i als seus acompanyants.

En la jornada formativa celebrada aquesta setmana han assistit a més les persones que componen el “Taller per a Gent Gran” i que porta funcionant des del mes de gener passat. Així com les estudiants del programa “Benifaió en femení”. Organitzada per Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Benifaió per a la formació de cuidadors de persones majors en institucions.

Com han assenyalat en la presentació del Taller la regidora de Benestar social i “Gent Gran” María José Piles Vela:” Entre els objectius d’aquest taller es troben poder oferir els mecanismes i les eines necessàries per a la prevenció de riscos. Així com fomentar amb exemples i arguments la importància de l’autonomia i com a qualitat de vida d’aquest col·lectiu”.

El taller ha tractat aspectes temàtics com: “Estratègies per a mantindre’s actiu/a”, “Com adquirir rutines diàries de mediació i cites mèdiques sense oblits”, “Els beneficis d’un exercici regular amb pautes del somni i orientacions sobre la dieta”, “Prevenció de caigudes” i “La importància de fomentar les relacions socials generant xarxes d’ajuda mútues”.

Des de de el departament organitzador del taller han destacat “el bon acolliment de l’activitat marcada per una important assistència i participació dels assistents”.