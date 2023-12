Els veïns de Benifaió ja poden adquirir el seu exemplar del calendari municipal 2024 editat per l’Ajuntament de Benifaió.

Un calendari que aquesta tenint una gran repercussió davant la temàtica del mateix “Saboreja Benifaió” i que els veïns ja han començat a recollir en la planta baixa de l’ajuntament.

L’exemplar anual promociona la gastronomia local recuperant receptes conegudes de Benifaió a través d’una recepta per cada mes del 2024. Cada recepta té a veure amb el mes en qüestió en què sale publicada com l’arròs de les calderes de Sant Antoni al gener. “Els panets de Sant Blai” com a protagonista del mes de febrer o l’“Olla de Nadal” al desembre.

A més, el calendari Municipal recull mes a mes informació sobre els dies de recollida de voluminosos a domicili. També informació fiscal sobre el calendari del contribuent. Una informació que s’àmplia en les seues pàgines amb els horaris de les dependències municipals. Telèfons d’interés d’edificis municipals o la pàgina dedicada a la comunicació directa amb el ciutadà informant sobre les xarxes socials oficials de l’ajuntament.

Així, el consistori de Benifaió “ha apostat per un calendari de qualitat perquè durant tot l’any presidisca les cases dels nostres veïns amb tota la informació d’interés necessària mes a mes a més de promocionar la nostra gastronomia” assenyala l’alcaldessa Marta Ortiz.