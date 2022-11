La programació solidària anual. A més de la il·luminació en color rosa de la Torre de la Plaça, voluntaris han estat hui, una vegada més, a les portes de l’Ajuntament de Benifaió amb una taula de col·lecta i es preveu la celebració d’altres activitats amb l’objectiu de recaptar fons per a contribuir a acabar amb aquesta malaltia. L’alcaldessa de la localitat, Marta Ortiz, ha indicat la funció de la taula instal·lada a les portes del consistori i ha avançat quines activitats té preparades Benifaió per a lluitar contra el càncer.

A més, Ortiz indica l’augment de la implicació de la ciutadania en la lluita contra el càncer.

La taula disposa de diferents productes que s’ofereixen a preus molt reduïts per a incentivar la col·laboració de la ciutadania.

Segons l’alcaldessa de Benifaió, l’èxit de les activitats es deu al treball de les persones voluntàries i la implicació de la ciutadania benifaionera.

Una programació solidària per tal d’aconseguir, un any més, recaptar fons a favor de la lluita contra esta malaltia per part de la Junta contra el Càncer de Benifaió.