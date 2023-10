Benifaió s’uneix contra el Càncer de Mama

Benifaió s’ha unit en la jornada de hui 19 d’octubre, “Dia Internacional de la lluita contra el Càncer de Mama” a esta celebració a través de la seua Junta Local contra el càncer.

Amb l’objectiu de conscienciar en la població de la importància del diagnòstic precoç del càncer de mama per a guanyar la lluita contra esta malaltia

A través de la instal·lació d’una taula col·lecta i la lectura d’un Manifest s’ha celebrat esta jornada on s’ha destacat la importància de la detecció precoç de la malaltia, la qual cosa permet detectar el càncer de mama en una etapa molt inicial, quan encara no produeix molèsties i la possibilitat de curació és més alta.

L’alcaldessa de Benifaió i Presidenta de la Junta Local contra el Càncer Marta Ortiz, acompanyada per les sòcies de l’entitat, ha llegit un manifest on ha reivindicat que encara que la supervivència del Càncer de mama se situa en un 85% “no s’ha de baixar la guàrdia i cal invertir en les investigacions per a avançar encara més”.