Benifaió donarà el tret d’eixida a les falles del 2023 amb l’Exposició del Ninot, “la Cavalcada i la Crida” el primer cap de setmana de març

El tradicional “Concurs de truc” i la posada en marxa del nou “Concurs de parxís” tindran lloc del 6 al 8 de març dins de la programació fallera 2023

La Junta Local Fallera de Benifaió ultima ja la programació fallera 2023. L’entitat fallera ha donat a conéixer els concursos fallers que de nou formen part de la programació.

Del 6 al 8 de març el Casal de la comissió Falla Sant Josep acollirà el ja tradicional “Concurs de truc dos a dos”. Que cada any congrega a un gran nombre de participants. Enguany com a novetat s’organitza un nou concurs, el de parxís, ampliant així la competició sana i esportiva entre fallers i no fallers. Aquest nou concurs es durà a terme també els mateixos dies i en el mateix lloc que el del “truc”.

Exposició del “ninot”, “Cavalcada” i “Crida fallera”

La Junta Local Fallera de Benifaió té així tot a punt per a donar el tret d’eixida a la programació fallera del 2023 el primer cap de setmana de març.

El divendres 3 de març a les 21:00h tindrà lloc en el Mercat Municipal la inauguració de l’exposició del Ninot. A càrrec dels màxims representants fallers de les cinc comissions falleres i la Junta Local Fallera. Un acte que estarà ambientat pel grup “Benifaió en dansa”. A partir d’aqueix dia i fins al diumenge 12 de març es podrà visitar les instal·lacions del Mercat. Es podrà votar a aquell “ninot” major i infantil que més agrade per a salvar-lo del foc la nit del 19 de març després de la votació popular. L’Exposició del Ninot acollirà a més les fotografies dels màxims representants de les cinc comissions falleres.

El dissabte 4 de març l’ambient festiu tindrà lloc a partir de les 17:00h amb la tradicional “Cavalcada fallera. La qual recorrerà els principals carrers del municipi per a finalitzar en la Plaça Major. On es durà a terme la “Crida Fallera” des del balcó de la casa consistorial. Un acte on les Falleres Majors i els presidents de les comissions locals al costat de la presidenta nada de la Junta Local Fallera i alcaldessa de Benifaió Marta Ortiz oferiran el discurs oficial per a donar de manera oficial la benvinguda a les falles del 2023.