Benifaió va celebrar un any més la “Processó dels Combregars”

L’acte serveix per a portar el cos de Crist als veïns impedits per motius de salut

En la jornada d’ahir diumenge 16 d’abril els carrers de Benifaió van acollir de nou una de les processons més antigues del municipi. La coneguda com la “Processó dels Combregars” o Combregar d’impedits.

Sota el pal·li va eixir un any més en processó la sagrada forma de Jesús acompanyada pel capellà rector, corporació municipal i un gran nombre de veïns per a acudir fins al domicili d’aquelles persones que per motius de salut no poden traslladar-se a rebre el cos de Crist en les eucaristies.

Una processó tradicional que cada any, després de la pasqua, se celebra a Benifaió per a acostar la comunió als impedits del municipi.