Benifutur torna al calendari esportiu en la seua 23 edició

Benifutur torna aquest cap de setmana al calendari esportiu en la seua categoria de Futbol 8.

Organitzat pel C.Sr. Benifaió en col·laboració amb la regidoria d’esports de l’Ajuntament de Benifaió, es mostra després de diversos anys en cartell com un certamen de futbol base on destacaran les joves promeses del futbol 8 en les seues diferents categories.

Benifutur arriba ja a la seua 23 edició els dies 1 i 2 de juny amb una àmplia participació, un total de 26 equips de futbol 8 en les categories de prebenjamí 1r any, Benjamín 1r any, Aleví 1r any, prebenjamí 2n any i Benjamín 2n.

Una cita esportiva on el futbol serà el protagonista a través d’una competició i rivalitat sana entre els jugadors en el camp de futbol del CD Benifaió en horaris matinals des de les 9:00h fins a les 13:30h