Benimodo acollirà diumenge les Trobades 2024 a la Ribera, amb una jornada plena d’activitats per a les famílies des de les nou del matí fins a les cinc de la vesprada.

El programa inclou balls, actuacions d’entaulat, tallers lúdics, paradetes cíviques i la 15a Jornada Gatronòmica ‘+ a gust en valencià’, així com l’actuació musical de Dani Miquel i els Ma Me Mi Mo Músics per tancar la jornada. Així mateix, hi haurà un programa paral·lel d’exposicions i animacions de carrer. Entre les associacions organitzadores, l’Aula Didàctica Didín Puig, una figura clau en la història de la localitat.

Escola Valenciana convoca a l’activisme per la llengua sota el lema ‘Fem poble, parlem valencià’. L’organització ressalta la necessitat d’actuar davant de l’emergència i fragilitat del valencià i posa l’èmfasi en aquells que, amb el seu activisme diari, mantenen viva la llengua.

Benimodo serà, per tant, un punt de trobada per a menuts i grans, escoles i institucions culturals i socials en esta 39a edició de les Trobades.