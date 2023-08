Benimodo Celebra en Gran la Festivitat de Sant Felip Benici, el Seu Patró Històric

Festers i Festeres de Benimodo Organitzen els Actes Tradicionals

La Vicepresidenta de la Diputació de València, Reme Mazzolari, Participa en la Processó

Benimodo, un municipi amb una rica tradició festiva, ha tornat a celebrar un any més la festivitat en honor al seu patró, Sant Felip Benici. Com és tradicional, els festers i festeres de la localitat són els responsables de l’organització d’aquesta festa tan especial.

La jornada ha començat amb la misa del matí dedicada a Sant Felip, la qual ha servit per recordar la seua figura i la seua influència en la comunitat local. Posteriorment, ha tingut lloc la processó, un acte que ha congregat a gran part dels habitants de Benimodo. Aquest any, la processó ha comptat amb una assistent d’excepció, la vicepresidenta de la diputació de València, Reme Mazzolari, qui ha volgut estar present en aquesta celebració tan emblemàtica.

La devoció a Sant Felip Benici no és cosa d’uns pocs anys. De fet, aquesta tradició es remunta a més de 200 anys enrere, quan els avantpassats del poble van començar a venerar la figura d’aquest sant.

Un dels moments més esperats de la processó ha estat la participació del grup de danses de Benimodo. Aquests ballarins, amb la seua incessant tasca de preservar les tradicions locals, han interpretat dos dels balls més representatius de la zona: el ball dels nanos o cabuts i el bolero de Castelló. Aquestes danses, que atrauen a nombrosos espectadors, han servit com a reclam per animar als veïns i veïnes a unir-se a la festa i celebrar junts aquesta data tan especial.

La festa de Sant Felip Benici és, sense dubte, un dels esdeveniments més importants de l’any per als habitants de Benimodo. Es tracta d’una ocasió en què tot el poble es reuneix per celebrar la seua història, les seues tradicions i, sobretot, el seu fervor i devoció cap al seu patró.

Les festes com aquestes són una mostra viva de la riquesa cultural i tradicional dels pobles valencians. En un món en constant canvi, esdeveniments com aquest ens recorden la importància de preservar i valorar les nostres arrels, les nostres històries i les nostres tradicions. És esperançador veure com, any rere any, la comunitat de Benimodo es reuneix per celebrar amb orgull la seua identitat i el seu patrimoni cultural.