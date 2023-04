La localitat de Benimodo ha inaugurat el matí de hui una aula didàctic. En commemoració a Didín Puig, una dona periodista molt rellevant per a la localitat.

La funció fonamental d’aquesta aula consistirà a posar el valor el treball de la periodista i activista de la Ribera. Comptant amb una sèrie de tallers, materials audiovisuals, expositius i rutes guiades. En aquesta aula s’intenta que l’alumnat accedisca a coneixements que als centres educatius no s’ensenyen.

A més, aquesta aula també servirà per a donar a conéixer tant la història personal de Didín Puig com la de Benimodo per poder crear sinergies amb la localitat. Una aula didàctica que se suma a les nou aules ja existents distribuïdes al llarg de tota la geografia del País Valencià.