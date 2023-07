Benimodo prepara les seues festes d’agost durant el mes de juliol

Com tots els pobles que tenen les festes en estiu, abans de gaudir-les toca preparar-les. Per això, tots els dilluns de juliol, començant el passat dia 3, a les huit de la vesprada el grup de danses de Benimodo fa un assaig per a ensenyar les danses a tot aquell que estiga interessat en aprendre-les.

La presidenta del grup de danses de Benimodo, Vicky Martínez, ens comenta que a aquests assajos solen anar xiquets i xiquetes per a ensenyar-se a ballar i gent que vol recordar. Així com que les danses que es ballen al poble és la dansà plana, la qual es balla a altres pobles com Guadassuar.

Aquestes tradicionals dansaes veuran la llum del dia el proper 22 d’agost, dia en què es farà l’ofrena al patró Sant Felip Benici. Però també veurem els cabuts que fa tres anys l’ajuntament va adquirir, dos d’ells especials, doncs representen a Vicent Andrés Estellés i Didín Puig.