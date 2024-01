Beniparrell celebra la seua tradicional cavalcada de Reis

La localitat de Beniparrell ha rebut la visita dels Reis Mags d’Orient

Han recorregut els carrers del municipi acompanyats per la seua comitiva i per participants. Colectius i asociacions locals en un esdeveniment que és el preludi de la nit més màgica del any

L’alegria es desbordava a Beniparrell amb l’arribada de Melchor, Gaspar i Baltasar. Que amb les seues brillants vestidures han sigut rebust amb entusiarme per grans i menuts.

Una vegada finalitzada la desfilada, els Reis han fet una parada especial per a entregar detalls i golosines als més menuts, deixant somriures inoblidables als seus rostres.

La cavalcada no sols marca el fi de la temporada nadalenca, sino que també deixa la sensació d’unitat i la promesa d’un any nou ple d’esperança i colaboració.