Beniparrell celebra l’èxit de participació de la seua 10k

Beniparrell ha celebrat durant el cap de setmana una nova edició de la 10k, pels carrers de la població, amb èxit de participació. Un èxit que valorava positivament l’alcalde de Beniparrell, Voro Masaroc. Al temps que ha aprofitat per destacar la gran organització i participació de prop de 800 persones. “Després de tantes edicions és un orgull poder seguir celebrant-ho”. Sentenciava Masaroca.

Vicen Martínez, regidora d’Esports de Beniparrell ha destacat la gran participació, tenint en compte que fa dos anys que es va canviar la 10K al matí per tal que els participants no patiren tant per les temperatures.

Javier Palomera s’alçava amb la primera posició en categoria masculina i mostrava la seua satisfacció per haver-ho aconseguit.

La guanyadora en categoria femenina, Andrea Fos ha destacat que no s’esperava guanyar tot i que ha sigut una prova algo dura i monòtona.

L’esport ha sigut protagonista durant el cap de setmana amb una prova que continua celebrant-se a Beniparrell, posant en valor l’esport, la participació i la conscienciació per una vida saludable.