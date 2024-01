Beniparrell celebra Sant Antoni sense prendre la tradicional foguera

Són moltes les localitats de la Comunitat Valenciana que celebren la festivitat de Sant Antoni el 17 de gener, i Beniparrell es una d’elles.

Els veïns i les veïnes de Beniparrell han acudit este 17 de genera l’esglèsia de la localitat. Per celebrar la tan arrelada festivitat de Sant Antoni.

Els veïns i les veïnes de Beniparrell han acudit este 17 de genera l’esglèsia de la localitat per celebrar la tan arrelada festivitat de Sant Antoni. Malauradament, l’alerta per les fortes ratxes de vent ha impedit prendre la foguera al finalitzar la vesprada, com és habitual.

Mes enllà de la tradicional missa i benedicció dels animals, els festers de Sant Antoni han decidit innovar i fer noves activitats este any.

Beniparrell es un poble molt participatiu i ningun veí – amb mascota o sense ella – s’ha volgut perdre la festa.