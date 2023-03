Es du a terme el “Berenar amb Literatura” al Centre d’Oci “El Parc” a la localitat de Carlet

Aquesta vesprada s’ha dut a terme al Centre d’Oci “El Parc”, un acte festiu-literari. Es a dir, una combinació d’una tradició molt nostra com es el berenar, acompanyat això sí, d’una bona literatura. Aquest esdeveniment, on ha reunit a un centenar de dones que han cobert aquest espai. Ha estat presidit per l’alcaldessa de la localitat Lola Navarro, així com també Anna Ballester Marco. Que es professora de secundaria, contacontes i especialista en literatura infantil i juvenil.

Aquesta professora, ha fet menció a diverses obres com per exemple: “Les dones invisibles” on compta la historia de com el naixement d’una xiqueta. Pot ser repudiada per els seus propis pares; una altra obra que ha esmentat, ha sigut “Els crits dels arbres, o per exemple. Ha fet menció a l’obra de Raquel Ricart (escriptora de Bétera) “El dit de Déu”. Un últim exemple al qual, Anna Ballester ha fet referencia ha sigut l’obra de “La Rosa de Sant Jordi”; un llibre que tracta temes com per exemple l’amistat, tolerància, respecte… etc.

Amb aquest esdeveniment, es pretén que els adults siguen els encarregats de ser els mediadors i els narradors d’històries i que les conten als seus fills, nets…etc.