Bernabé destaca que “l’habitatge no és un negoci per al Govern d’Espanya, que continuarà apostant per la intervenció pública”

La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha visitat els terrenys de l’antic Quarter d’Enginyers, on el Govern construirà “amb caràcter urgent” un total de 438 habitatges 100% assequibles, segons va anunciar ahir la ministra Isabel Rodríguez.

Aquesta promoció serà gestionada directament per la nova empresa pública que crearà l’Executiu Central a partir de la SEPES, amb l’objectiu de garantir l’accessibilitat total dels habitatges.

Segons Bernabé, les obres d’urbanització de la zona van començar el passat mes de desembre i, “aquesta setmana, començaran les tasques de desbrossament”. La delegada ha assenyalat que “abans que comence l’estiu, l’urbanització estarà completada i el projecte es preveu licitar a la tardor d’aquest mateix any”.

Crida a la col·laboració entre totes les administracions

Bernabé ha subratllat la importància de la col·laboració entre totes les administracions per afrontar el problema de l’habitatge. “El Govern d’Espanya ha posat a disposició aquests terrenys, ha iniciat les obres d’urbanització i posarà en marxa la construcció d’aquests habitatges. Ara, cadascuna de les administracions, dins de les seues competències i possibilitats, ha de fer tot el que estiga al seu abast per aportar solucions”, ha destacat.

Habitatge com a pilar del Benestar

La delegada ha reafirmat el compromís del Govern amb la promoció d’habitatges públics i la intervenció en el mercat per garantir l’accessibilitat. “Per a aquest Govern, l’habitatge és el cinqué pilar de l’Estat del Benestar”, ha afirmat.

Entre les mesures impulsades pel Govern per a incrementar l’oferta d’habitatge assequible, Bernabé ha esmentat:

La modificació de la Llei de Contractes per fomentar la col·laboració públic-privada.

per fomentar la col·laboració públic-privada. Bonificacions fiscals per a la rehabilitació d’habitatges.

per a la rehabilitació d’habitatges. La mobilització del patrimoni immobiliari públic per a convertir-lo en habitatges.

per a convertir-lo en habitatges. Regulacions per a garantir la funció social de l’habitatge i combatre l’especulació.

Llei pel Dret a l’Habitatge

Pilar Bernabé ha defensat la utilitat de la Llei pel Dret a l’Habitatge, que permet controlar els preus dels lloguers i ha demostrat ser efectiva en altres comunitats autònomes. Per això, ha instat la Generalitat Valenciana a aplicar-la de manera activa.

Amb aquesta iniciativa, el Govern reforça el seu compromís per a fer front al dèficit d’habitatges assequibles, apostant per una política d’intervenció pública que prioritza el benestar ciutadà per damunt dels interessos especulatius.