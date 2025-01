Bernabé: “Gràcies al Govern de Sánchez, el Fons de Solidaritat de la UE ha augmentat per a la recuperació de la DANA”

Bernabé: “Gràcies al Govern de Pedro Sánchez el Fons de Solidaritat de la UE ha augmentat i s’han creat altres per fer front a la recuperació després de la DANA”

.La delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha destacat el treball del Govern d’Espanya per “aconseguir fons que abans no existien o incrementar els ja existents per fer front a catàstrofes naturals com la DANA” i assegura que “el Govern està aprofitant tots els mecanismes europeus de suport per accelerar la recuperació i reconstrucció de les zones afectades”.

Modificació dels fons per a la cohesió

A proposta de Pedro Sánchez, s’ha aconseguit modificar per urgència el reglament dels fons de cohesió, la qual cosa permet utilitzar aquests fons per a la reconstrucció i recuperació de les infraestructures afectades.

“Gràcies al Govern d’Espanya, el Fons de Solidaritat de la Unió Europea ha augmentat de 1.124 a 1.500 milions d’euros per a ajudes a països afectats per catàstrofes el 2025”, ha concretat Bernabé.

A més, el Govern d’Espanya ha sol·licitat la tramitació urgent de l’ajuda del Fons de Solidaritat de la UE per a la DANA de València, amb càrrec al pressupost de 2025. Al mateix temps, el Parlament Europeu activarà el procediment d’urgència per garantir una aprovació ràpida.

Activació de nous fons: FEADER i mecanismes de suport

La Comissió Europea ha proposat una modificació del FEADER perquè els estats membres afectats per catàstrofes naturals puguen utilitzar crèdits no gastats en programes de desenvolupament rural per ajudar ràpidament a la recuperació de camps i agricultors afectats.

També, el Govern d’Espanya ha proposat modificar el Pla de Recuperació i Resiliència per redirigir 1.500 milions d’euros disponibles a la “reconstrucció i rellançament” de l’economia valenciana.

Entre altres accions, es va activar el sistema de satèl·lit Copernicus el 30 d’octubre per proporcionar informació geoespacial precisa en l’avaluació de riscos, resposta immediata, recuperació i valoració de danys a l’Horta Sud.

Suport tècnic i operatiu sobre el terreny

El Govern ha sol·licitat, a través del Mecanisme de Protecció Civil de la Unió Europea, un total de 100 equips de bombament d’alta capacitat i 50 experts tècnics per treballar en el terreny. Aquest reforç s’ha destinat a operacions com el buidatge de llots d’alta densitat, neteja de vies o recuperació de depuradores d’aigües.

Flexibilitat fiscal i suport financer europeu

La Comissió Europea ha obert la porta a certa flexibilitat fiscal per afrontar les despeses de reconstrucció. Per part seua, el Banc Europeu d’Inversions ha preparat una resposta immediata de 900 milions d’euros per accelerar el desplegament d’infraestructures crítiques en les zones afectades.

Fons europeus en resposta a la DANA: