Cinc grans àrees per a coordinar l’acció del govern municipal de Mislata

María Luisa Martínez Mora, que serà la Vicealcaldessa de la ciutat. Els tinents d’alcalde Pepi Luján, Ximo Moreno, Toni Arenas i Mercedes Caballero seran els responsables de planificar tota l’acció municipal. Des de les diferents àrees de coordinació. Que van des de Presidència i Interior, Benestar Social i Gestió de Recursos, Cultura i Societat, Territori Sostenible, o l’àrea de Polítiques Públiques i Dinamització Econòmica

Delegacions a l’equip de govern de Mislata

Hui, l’alcalde Carlos F. Bielsa ha donat a conéixer les delegacions a l’equip de govern de Mislata. Les carteres de treball per a dur a terme el programa electoral amb el qual els socialistes es van presentar a les eleccions municipals. Després de la presa de possessió dels càrrecs electes. S’han fet públiques les delegacions que recauran en cadascun dels regidors i regidores de l’equip de govern.

Amb tots aquests nomenaments, Bielsa afirma que “hem conformat el govern més preparat de la història de Mislata per a dur a terme una gestió d’excel·lència. Un govern estable i fort que atendrà noves prioritats per a millorar aquesta ciutat. Per a fer passos d’avanç en polítiques d’igualtat, en justícia social, en accés a l’habitatge i la millora dels espais i infraestructures públiques”. El propi alcalde, gestionarà la Coordinació Municipal i Planificació estratègica de l’equip de govern.

María Luisa Martínez Mora, continuarà sent portaveu del govern i Vicealcaldessa

María Luisa Martínez Mora, continuarà sent portaveu del govern i Vicealcaldessa de la ciutat i assumeix l’àrea de Presidència, Interior, Hisenda i Atenció a la Ciutadania. Al costat de les delegacions d’Hisenda, Relacions Institucionals, Polítiques d’Igualtat, Participació Ciutadana i Proximitat, i Comunicació i Transparència.

Pepi Luján, continuarà estant al capdavant de l’àrea de Societat i Cultura, fent-se també càrrec de les regidories de Cultura i Persones Majors. Així mateix, Ximo Moreno, liderarà l’àrea de Benestar Social, Serveis Municipals i Gestió de Recursos, i presa les regidories de Seguretat Ciutadana, Recursos Humans, Contractació i Subvencions, Falles, Tecnologia, Innovació i Projectes Europeus.

Per part seua, l’àrea de Polítiques Públiques, Dinamització Econòmica i Innovació estarà al càrrec de Toni Arenas Almenar, que al seu torn serà el regidor de Festes Populars i Esports. I l’última de les grans àrees de gestió recau en Mercedes Caballero Carrasco. Que coordinarà l’àrea de Territori Sostenible, Habitatge i Acció Climàtica, assumint les delegacions d’Urbanisme i disciplina urbanística, Obres Públiques, Grans Projectes i Infraestructures, Accessibilitat o la nova regidoria d’Habitatge.

Respecte a la resta de regidors i regidores que repeteixen en aquest mandat, Alfredo Catalá Martínez tornarà a estar al capdavant de Desenvolupament Econòmic i Ocupació i Patrimoni, i summa Educació i Formació, Sanitat i Salut Pública, Serveis Municipals i la nova regidoria de Cicle Hídric. Ana María Julián Ruiz assumeix Infància i Adolescència i continuarà gestionant Biblioteques i Promoció del valencià. I per part seua, Francisco Herrero Monzó, s’ocuparà de Tradicions, Manteniment d’Espais Públics, Trànsit i Protecció Civil, Protecció i Extinció d’incendis, Horts Urbans i Agricultura, Cementeri, Associacions Veïnals i la Delegació especial de l’Avinguda de la Pau.

Cinc nous edils que s’incorporen a l’equip de govern

D’altra banda, els cinc nous edils que s’incorporen a l’equip de govern en aquest mandat assumiran la resta de delegacions atorgades per Bielsa. Així, Mª José Romero González, gestionarà l’Atenció a la Ciutadania (OAC), Cooperació, Solidaritat i Integració, i Dependència. Antonio Pérez Ribero tindrà les delegacions de Comerç i empresa, Emprenedors, Mercat i Consum. Les regidories de Joventut, Diversitat, Mobilitat i Transport Públic, i Servei Jurídic seran assumides per Nerea Gimeno Luque. Per part seua, Alejandro Gómez Vendrell gestionarà Benestar Social, Empresa Pública, Medi ambient i acció climàtica, Parcs i jardins. I l’última de les cares noves del govern, Agustín Pérez Núñez, serà el regidor d’Indústria, Informàtica, modernització i digitalització, i Enllumenat Públic i eficiència energètica.