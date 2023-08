BIOPARC Lidera un Ambiciós Projecte de Conservació de l’Ibis Eremita

Una Migració Guiada: 35 Aus Viatjaran 2.300 km des d’Alemanya a Espanya

Desafiament als Pirineus: Un Mes de Viatge Arriscat en Ultralleugers

BIOPARC València, reconegut com un dels millors parcs zoològics del món, ha donat inici a un destacat pla de conservació d’aus amb l’objectiu de preservar i impulsar la població de l’ibis eremita (Geronticus eremita). Aquesta iniciativa esdevé part d’un compromís global amb la conservació d’espècies en perill d’extinció.

L’aventura ha començat aquesta setmana amb un impressionant dispositiu de migració. Un total de 35 aus d’aquesta bella espècie són les protagonistes d’un perillós viatge que les portarà a recórrer uns 2.300 quilòmetres des d’Alemanya fins a Espanya. El trajecte, que se situa com un dels més ambiciosos projectes de conservació mai vists, sobrevolarà diversos països i inclourà la travessia dels desafiants Pirineus.

No obstant això, el que fa aquesta migració particularment única i commovedora és el fet que aquestes aus seran guiades en el seu viatge per les seues mares humanes adoptives. Aquests cuidadors dedicats volaran al costat dels ibis en ultralleugers, assegurant-se que les aus segueixin la ruta correcta i ofereixen un suport vital durant el recorregut.

Les implicacions d’aquest projecte van més enllà de la simple migració. Aquesta missió s’espera que no sols proporcione un lloc segur per a aquests ibis per viure i reproduir-se a Espanya, sinó que també ajudarà a augmentar la consciència sobre la importància de la conservació d’aus i altres espècies en perill.

Mentre l’atenció del món està posada sobre aquesta migració, l’equip de BIOPARC i els seus col·laboradors estan compromesos a assegurar que cada pas d’aquesta missió siga un èxit. Això no sols posarà a Espanya com a líder en conservació d’espècies, sinó que també demostrarà el poder de la col·laboració humana quan es tracta de protegir el nostre planeta.

Els propers dies i setmanes seran clau per a aquesta missió, i es poden esperar més notícies a mesura que el viatge avance i les aus es vagen acostant al seu nou hogar a Espanya.