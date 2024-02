Preparatius intensos: L’equipo tècnic espera l’arribada imminent del nadó elefant Compromís amb la conservació: BIOPARC reforça la seua missió davant l’extinció dels elefants africans

BIOPARC Valencia anuncia amb gran il·lusió l’avançat estat de gestació d’una de les elefantes. Amb l’experiència acumulada del primer naixement el 2022, l’equip tècnic del parc valencià ho té tot preparat i roman expectant. Ja que l’elefanta Maja ha arribat al mes 20 d’embaràs, la qual cosa suposaria que ha “sortit de comptes”. En plena celebració del 16è aniversari, BIOPARC reafirma el seu compromís amb el programa internacional de conservació de l’elefant africà. Que ha incrementat el grau de perill d’extinció en la Llista Vermella de la UICN.

El món conservacionista ha llançat una advertència clara respecte a l’amenaça real a què s’enfronta el majestuós paquiderm. El grup d’experts d’aquest mateix organisme l’any passat posava de manifest la necessària participació dels parcs d’animals. En la preservació de la biodiversitat, anticipant-se a la desaparició d’aquestes espècies i garantint la seua supervivència. Sota aquesta perspectiva, amb el lideratge de la Fundació BIOPARC, es participa intensament des de les instal·lacions del parc valencià en el programa europeu d’aquesta espècie.

Il·lusió per l’estat de gestació d’una de les seues elefantes, Maja

La gestació de l’elefant africà és la més llarga del regne animal, ja que pot arribar als 22 mesos. Això suposa que al mes 20 el part pot produir-se en qualsevol moment, el que comúment es coneix com “sortir de comptes”. En aquesta situació es troba Maja, una de les elefantes de BIOPARC, la qual cosa implica que el departament tècnic ha desplegat un minuciós protocol de vigilància. Per monitorar de prop el desenvolupament d’aquest esdeveniment tant desitjat. L’experiència prèvia amb l’embaràs de Matla i el feliç naixement del primer elefant a València, Makena, el novembre de 2022, està sent fonamental en els preparatius.

Preparatius intensos per a l’arribada del nadó elefant

La evolució de l’embaràs està sent òptima, per la qual cosa és primordial extremar les precaucions en aquesta fase crucial. La instal·lació de càmeres, el seguiment remot a través de tauletes i l’observació directa dia i nit s’han convertit en eines essencials perquè l’equip de cura animal assegure el benestar de Maja i de tot el ramat. El seguiment inclou anàlisis detallats dels nivells de progesterona per estimar la data aproximada del part, aprofitant les valioses dades recopilades durant l’anterior embaràs. Aquest enfocament científic permet a l’equip de BIOPARC preparar-se amb la major precisió per a l’esperat part. Conscients dels desafiaments que comporta, s’han pres mesures addicionals que inclouen la reserva de llet d’elefant per assegurar una nutrició adequada per a la cria en cas de ser necessari. Aquest nivell de preparació reflecteix no sols la destresa adquirida, sinó també el gran compromís amb la protecció dels elefants.

En el mes del 16è aniversari de BIOPARC i amb una favorable climatologia, és una ocasió ideal per contemplar el ramat d’elefants format per sis femelles, un mascle i la petita Makena; així com als dos “bebés” de ximpanzé de poques setmanes de vida. La celebració “amb causa” facilita l’accés al parc en les millors condicions, amb preu únic en l’entrada online a 20€+1€ i el Passe Anual B! a 50€+1€. El +1€ es dedicarà a través de la Fundació BIOPARC a la preservació del ratpenat, espècie cada vegada en major grau d’amenaça i especialment emblemàtica pels valencians.