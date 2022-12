La Conselleria d’Educació construirà un nou centre públic comarcal d’educació especial a Alzira, en compte de reformar de manera integral l’actual centre Carmen Picó, com s’havia indicat en un principi. Aquest centre, ubicat a la capital de la ribera alta, atén a gent de tota la comarca. Així ho ha confirmat este matí la consellera d’educació, cultura i esport, Raquel Tamarit, aprofitant la seua visita a Alzira.



El centre actual es va construir a finals de la dècada dels anys 70 ,compta amb dues plantes i la major part dels 100 usuaris que actualment acull van en cadira de rodes, per la qual cosa, s’estudia realitzar-hi algunes millores per millorar-los la situació de benestar. La consellera indica que encara és massa prompte per parlar d’inici de les obres de construcció del futur nou centre d’educació especial, perquè primer cal seguir uns passos previs.



Per la seua banda, l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez indica que més de 40% dels alumnes del Carmen Picó tenen mobilitat reduïda, per la qual cosa l’actual edificació, de dues plantes, els suposa un problema.



Un nou edifici que s’ubicarà a Alzira i que albergarà més alumnes d’educació especial que complementarà a l’actual Carmen Picó, per al qual s’estudia dur a terme algunes millores per millorar el benestar dels alumes.