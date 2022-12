La I Mostra de la Taronja Valenciana, celebrada a Carcaixent, ha tancat la seua primera edició. Un esdeveniment que ha inclòs una Setmana Cultural amb diverses conferències, una fira representada amb agricultors i entitats relacionades amb el sector, a més de milers de visitants que han pogut gaudir de totes i cadascuna de les activitats programades.

Durant el cap de setmana, la fira ha contat amb la presència de diverses personalitats com el conseller d’Hisenda i carcaixentí, Arcadi España, la Consellera d’Agricultura, Isaura Navarro i autoritats locals com l’Alcalde de Carcaixent, Paco Salom i la Regidora d’Agricultura, Sara Diert.

España, va aprofitar la visita per defensar aquests esdeveniments per reconèixer “la nostra història i el nostre futur” com a productors de cítrics. Malgrat les crisi que ha patit i pateix la taronja, el conseller ha assegurat que una de les solucions és el treball conjunt entre productors i administracions per tal de defensar aquest sector.

Per part d’Isaura Navarro, Consellera d’Agricultura va destacar que el més important, a banda de posar en valor el bressol de la taronja, és també donar-li la importància que mereix al treball que es realitza dia rere dia, per tal de protegir la taronja i conèixer totes les seues possibilitats.

Paco Salom, Alcalde de Carcaixent va felicitar als organitzadors d’aquesta primera edició, que ha gaudit de molt d’èxit de participació, al temps que realitzà una valoració de la Mostra assegurant que esta és un intent de pegar-li la volta a la situació pessimista que arrossega l’agricultura i anunciava que esta ha sigut la primera edició d‘una llarga llista de fires a la població.

Finalment, la regidora d’Agricultura de Carcaixent, Sara Diert mostrava la seua satisfacció per l’èxit de participació de la Mostra, en una setmana intensa, i destacava que l’objectiu d’esta és que es prenga consciència de que és possible dedicar-se a la taronja.

Diert puntualitzà que les conclusions d’esta experiència són oferir un producte de qualitat i el cooperativisme, les dues vies més importants per tornar a remuntar el nostre patrimoni, la nostra cultura, la nostra terra i la taronja valenciana.