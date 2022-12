Catarroja perd el seu jutjat de violència de gènere

Catarroja ha reclamat este mati a les portes dels seus jutjats que es paralitze l’eliminació



El nou decret implantat per la Conselleria de Justícia de Gabriela Bravo ha derivat els casos de violència de gènere a una altra comarca per a jutjar els casos de violència de gènere de localitats com Catarroja, Alfafar o Massanassa al·legant que els casos que abasten estes comarques no són els suficients per a mantindre esta secció





L’eliminació d’esta mena de jutjats provocara que les víctimes de violència masclista hi hagen de desplaçar-se el que pot inclòs augmentar la perillositat del cas





Catarroja té a hores d’ara un espai per a les víctimes, amb suport psicològic i acompanyament gràcies al programa *Viogen, i ara aquest trasllat del jutjat un servei que és vora eliminat amb la pèrdua del jutjat

Des del col·lectiu de lletrats afirmen que la conselleria de Justícia, a l’hora d’elaborar aquest decret “no l’ha consensuat amb els advocats que som els que coneixem el problema, tampoc amb les víctimes inclos el dega sueca ha reconegut que no tenen información si els jueus que portaran els casos en Sueca están especialitzats en violencia de genere

Un decret que a l’Horta no sols elimina les competències en violència de gènere a Catarroja, les de Quart de Poblet les deriva a València, i les de Picassent a Torrent