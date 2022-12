Un dictamen adverteix que la proposta de reglament de l’ús de fitosanitaris “podria col·locar a la UE en una posició més dependent dels aliments de tercers països”

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) considera que el dictamen del Comité Econòmic i Social Europeu (CESSAMENT) sobre la proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a l’ús sostenible dels productes fitosanitaris coincideix amb la seua preocupació en remarcar també, segons el parer de l’organització agrària, “la tremenda hipocresia i incoherència que exhibeixen les institucions comunitàries per augmentar a nivells draconians les exigències únicament als productors europeus però continuar consentint i fomentant les importacions agràries foranes sense exigir-los aquestes mateixes normes.

En lloc de la lluita (mundial) contra el canvi climàtic, els buròcrates de Brussel·les només volen importar tot el menjar de països tercers perquè puguen pagar els béns de serveis i industrials que els venem. A més, comença a calar en la societat europea que la reducció de les medicines de les plantes puga portar a continuació el principi de la filosofia de la reducció de les medicines per a les persones”.

D’aquesta manera, el dictamen del CESSAMENT conclou que “la Comissió ha d’exigir reciprocitat de normes perquè les importacions de productes de tercers països tractats amb productes no permesos en el mercat de la Unió siguen, almenys, equivalents a les quals s’apliquen a la UE”. Així mateix, advoca perquè “s’han de mantindre unes condicions equiparables en matèria de comerç internacional. La coherència entre les diferents polítiques de la UE fa necessari mantindre una cura extrema en la prohibició de la importació de productes alimentaris tractats amb productes prohibits a la UE”.

L’informe alerta dels possibles efectes que aquesta legislació podria comportar, com “una dràstica pujada dels preus d’aliments a conseqüència de collites més reduïdes i menys rendiments”: “Una reducció de la producció agrícola podria col·locar a la Unió Europea en una posició més dependent de les importacions d’aliments de tercers països amb el consegüent mal mediambiental, social i econòmic”.

Respecte a la supressió de fitosanitaris en el sector agrari europeu, el CESSAMENT recorda a Brussel·les que “la producció i la seguretat alimentària és un objectiu estratègic de primer ordre” i que els objectius ambientals “han de basar-se sempre en proves científiques que vagen acompanyades de les corresponents avaluacions d’impacte”. En les definides com a ‘zones sensibles’ on es pretenen prohibir tots els fitosanitaris, el dictamen subratlla que “té conseqüències de gran abast i, per tant, només ha d’establir-se a partir d’una sòlida avaluació d’impacte científic-agronòmica”. Quant als indicadors de risc harmonitzats (IRA) “resulta necessari comptar amb unes directrius clares i uns indicadors adequats”.

En tot cas, el CESSAMENT assegura que “aquests objectius són certament ambiciosos, per la qual cosa es fa necessari establir període de transició raonables” que tinguen en compte les diverses condicions climàtiques en els diferents Estats membres i la mitjana de deu anys que les noves eines de control tarden a arribar al mercat. Aposta l’organisme per “millorar l’accés, la disponibilitat i la rendibilitat de les solucions alternatives i les noves tecnologies” perquè “de moment aquestes solucions no poden reemplaçar l’ús de plaguicides químics”.

Malgrat no ser vinculant, aquest dictamen haurà de ser tingut en compte per la Comissió Europea una vegada siga publicat en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).