Aquesta activitat ofereix jocs de realitat virtual, com un simulador del trineu del Pare Noel, jocs de realitat augmentada o un photocall amb els elfos del taller del Pare Noel, entre altres

El ‘Nadal Virtual’ només estarà disponible aquest cap de setmana, desenvolupant-se el dissabte i el diumenge d’11.00 a 14:00h i de 17.30 a 20:30h

Les festes nadalenques de Torrent segueixen el seu curs i aquest cap de setmana la ciutadania podrà gaudir d’un dels plats forts de la programació preparada per l’Ajuntament de Torrent: la inauguració de la Carpa de Nadal, situada en la plaça Major. “Un any més, la màgia i la il·lusió d’aquestes festes tornen a la Carpa de Nadal, on els xiquets i xiquetes podran gaudir de l’espectacle infantil de Pequeradio, obres de teatre, atraccions inflables i el ‘Nadal virtual’, amb diversos jocs tecnològics d’última generació que esperem que els siguen molt divertits, amens i didàctics”, destaca la regidora de Cultura, Susi Ferrer.

Així, demà a la vesprada, a les 19:00h, es realitzarà una recepció als peus de la icònica Torre, per a donar la benvinguda al Nadal al costat de la societat civil torrentina, i el dissabte donaran inici les activitats de la Carpa amb el ‘Nadal Virtual’, que es desenvoluparà el propi dissabte i el diumenge en horari d’11.00 a 14:00h i de 17.30 a 20:30h, oferint als més xicotets de la ciutat un jocs de realitat virtual, com un simulador del trineu del Pare Noel; un joc de realitat augmentada per a conformar un puzle amb la imatge d’un Betlem vivent; un photocall amb els elfos del taller del Pare Noel, que els xiquets i xiquetes podran imprimir i emportar-se la seua foto de record; i diversos chromas per a fer fotos en grup, pensat per a famílies.